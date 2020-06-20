كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ولي عهد أبوظبي يؤكد موقف الإمارات الثابت في دعم السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الجمعة، على موقف الإمارات الثابت في دعم السودان خلال المرحلة الإنتقالية المهمة التي تمر بها.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، عن تمنياته لهذه المرحلة بإنجاز استحقاقاتها بنجاح وصولا إلى تحقيق تطلعات الشعب إلى التنمية والاستقرار.

وتبادلا وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى مستجدات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وسبل مواجهته واحتواء آثاره.

وجرى خلاله الاتصال أيضا بحث العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية العمل من أجل تعزيز السلام والأمن الإقليميين، والتعامل مع الخلافات والنزاعات من خلال الحوار والطرق السلمية.

ومن جانبه، شكر "حمدوك" الإمارات لمساعدتها بلاده في مواجهة فيروس كورونا ووقوفها إلى جانبها خلال الظروف التي مرت بها في الفترة الماضية، مؤكدا على عمق العلاقات بين الإمارات والسودان والروابط الوثيقة التي تجمع شعبي البلدين.

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