كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصحة التركية: تسجيل 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 1494 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 157 ألفا و516.

وسجلت تركيا 1214 حالة إصابة و23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 185 ألفا و245، وعدد الوفيات إلى 4 آلاف و905.

وارتفع العدد الكلي لاختبارات الكشف عن الفيروس إلى مليونين و863 ألفا و632، بعد إجراء 41 ألفا و316 اختبارا جديدا.