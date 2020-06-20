كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أعلى حصيلة يومية.. المغرب تسجل إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 539 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 9613 حالة.

وكشفت البيانات الرسمية، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 213 حالة، بينما تم التأكد من 76 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 8117.

وأشارت الوزارة، إلى أن "عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية ليست مصابة، بلغ 496023 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني".

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.