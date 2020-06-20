الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يغرم” مرسيليا ثلاثة ملايين يورو لخرقه قوانين اللعب المالي النظيف

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، اليوم الجمعة، عن تغريم نادي مرسيليا الفرنسي مبلغ ثلاثة ملايين يورو لخرقه قوانين اللعب المالي النظيف، وهو قرار لن يؤثر على مشاركة النادي في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وبالإضافة إلى الغرامة، قررت غرفة التحكيم في لجنة الرقابة المالية خصم 15 في المائة من الأرباح التي سيحققها النادي لمشاركته في المسابقات الأوروبية لموسم 2020-2021 و2021-2022 في حال تأهله، والسماح بتسجيل 23 لاعبا كحد أقصى في الفريق الذي قد يشارك في المسابقات القارية حتى موسم 2022-2023.

ولن يؤثر هذا القرار على ما كانت تخشاه جماهير النادي، وهو استبعاده عن خوض منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيا في ترتيب الدوري هذا الموسم بعد قرار الرابطة إلغائه بسبب فيروس كورونا المستجد وتتويج باريس سان جرمان بطلا. وعانى النادي من خلل مالي في حساباته في موسم 2018-2019 ما لفت أنظار الهيئة القارية.

وسبق أن وقع مرسيليا على اتفاق لأربعة مواسم حتى عام 2023، تعهد خلاله بخفض الإنفاق لتحقيق التوازن.