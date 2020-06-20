مصر تحيل أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن الدولي

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أحالت مصر أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن الدولي. وأعلنت مصر أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي ، ومن أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي.

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