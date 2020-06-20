شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تتلقى طلبا من مصر لعقد اجتماع طارىء لبحث تطورات الأوضاع بليبيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:35 صباحًا, 20 يونيو 2020 م المناطق - الرياض أعلن الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكي ، تلقي الأمانة العامة طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا، عبر تقنية الفيديو كونفراس.

وأوضح في بيان له اليوم أنه يجري حالياً التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع ، والمتوقع له أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول.

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