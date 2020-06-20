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البرازيل تتجاوز المليون إصابة بكورونا و50 ألف وفاة

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ذكرت بيانات لوزارة الصحة أن البرازيل تجاوزت في المجمل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس ونحو 50 ألف حالة وفاة في تدهور جديد في ثاني أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن البرازيل سجلت مليون و32913 ألف حالة إصابة مؤكدة مع 1206 حالات وفاة جديدة أمس الجمعة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الوفاة إلى 48954 حالة.

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