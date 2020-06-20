شكرا لقرائتكم خبر عن فلوريدا تسجل أكبر طفرة يومية في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا أمس الجمعة، وهي واحدة من العديد من الولايات الأمريكية التي تشهد ارتفاعا في الإصابات، بعد تخفيفها إجراءات الإغلاق الشامل.

وسجلت إدارة الصحة في الولاية 3822 حالة إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات بها لأكثر من 89 ألفا و700 حالة.

وتثير الأرقام مخاوف من أن تصبح الولاية، التي لديها نسبة ملحوظة من السكان المسنين، وتنتشر بها مجتمعات المتقاعدين ودور رعاية المسنين، بؤرة جديدة للمرض بالولايات المتحدة.

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وكانت فلوريدا من بين أولى الولايات التي فتحت اقتصادها.

واستبعد حاكم الولاية رون ديسانتس إغلاق الولاية من جديد، وقال إن القفزة الأخيرة في الحالات يمكن أن يكون سببها زيادة الفحوصات.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، قالت شركة أبل العملاقة إنها ستغلق 11 متجرا في فلوريدا وأريزونا ونورث وساوث كارولينا، بعد أسابيع قليلة فقط من إعادة فتحها.