شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل قاعات حكومية لمراكز علاج «كورونا» بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، الاستعانة بمواقع حكومية لتكون أماكن لتقديم العلاج للمصابين بفيروس كورونا، إضافة الى تقديم الخدمات العلاجية في المستشفيات.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والبيئة في العراق، أن الوزارة "ستتجه لتفرغ المستشفيات العامة لمعالجة المرضى، في نفس الوقت الذي تسرع بتقديم الخدمات للمصابين بفيروس كورونا".

وذكرت الوزارة أنه سيتم "تخصيص مركز صحي بكل قطاع سكني لاستقبال الحالات المشتبه بها بالاصابة بفيروس كورونا للمراجعة، وتلقي العلاج بدلا من الذهاب إلى المستشفيات".

وبلغ إجمالي المصابين بكورونا في العراق 27 ألفا و352 إصابة وعدد الوفيات 925 حالة وفاة.