شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل قاعات حكومية لمراكز علاج «كورونا» بالعراق والان نبدء بالتفاصيل
وذكر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والبيئة في العراق، أن الوزارة "ستتجه لتفرغ المستشفيات العامة لمعالجة المرضى، في نفس الوقت الذي تسرع بتقديم الخدمات للمصابين بفيروس كورونا".
وذكرت الوزارة أنه سيتم "تخصيص مركز صحي بكل قطاع سكني لاستقبال الحالات المشتبه بها بالاصابة بفيروس كورونا للمراجعة، وتلقي العلاج بدلا من الذهاب إلى المستشفيات".
وبلغ إجمالي المصابين بكورونا في العراق 27 ألفا و352 إصابة وعدد الوفيات 925 حالة وفاة.
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