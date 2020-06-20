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اشبيلية يفرض التعادل السلبي على برشلونة في الليغا

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2020-06-19 | 23:53

اشبيلية يفرض التعادل السلبي على برشلونة في الليغا

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أهدر فريق فرصة تحقيق الفوز على نظيره فريق إشبيلية، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في بطولة .
واكتفى الفريقان بالتعادل السلبي، في مباراة بالجولة الثلاثين.

وسنحت للفريقين أكثر من فرصة طوال دقائق المباراة، ولكن نجح الحارسان في التصدي بنجاح.

وشهد الشوط الأول من المباراة مشادة بين لاعبي الفريقين بعد تدخل من ليونيل ضد لاعب إشبيلية دييجو كارلوس.


بتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة فقط، حيث أصبح رصيد برشلونة 65 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الذي سيواجه ريال سوسيداد الأحد، بينما أصبح رصيح إشبيلية 52 نقطة في المركز الثالث.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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