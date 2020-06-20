اشبيلية يفرض التعادل السلبي على برشلونة في الليغا

رياضة 2020-06-19 | 23:53 3,038 مشاهدة أهدر فريق برشلونة فرصة تحقيق الفوز على نظيره فريق إشبيلية، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في بطولة الدوري الإسباني واكتفى الفريقان بالتعادل السلبي، في مباراة بالجولة الثلاثين. وسنحت للفريقين أكثر من فرصة طوال دقائق المباراة، ولكن نجح الحارسان في التصدي بنجاح. وشهد الشوط الأول من المباراة مشادة بين لاعبي الفريقين بعد تدخل من ليونيل ميسي ضد لاعب إشبيلية دييجو كارلوس.



بتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة فقط، حيث أصبح رصيد برشلونة 65 نقطة، بفارق 3 نقاط عن

بتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة فقط، حيث أصبح رصيد برشلونة 65 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي سيواجه ريال سوسيداد الأحد، بينما أصبح رصيح إشبيلية 52 نقطة في المركز الثالث.

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