إخضاع 80 شخص للحجر الصحى بتونس بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا فى حفل زفاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تونس حادث انتهاك امرأة مصابة بكورونا للحجر الصحي، ما زاد من مخاوفهم من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.



وزادت مخاوف التونسيين بعد أن انتهكت امرأة الحجر الصحى إثر رجوعها من الخارج، إذ غادرت مركز الحجر الصحي بمدينة الحمامات للمشاركة فى حفل زفاف فى الوقت الذى أثبتت التحاليل حملها للفيروس، ما أدى إلى إخضاع أكثر من 80 شخصاً تعاملوا معها للحجر الصحي الذاتى.

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واعتبر العديد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي أن هذه الحادثة أظهرت مدى الخطورة التي يمثلها عدم إخضاع التونسيين العائدين من الخارج إلى الحجر الإجبارى.

وأطلق رواد شبكات التواصل الاجتماعي حملات مختلفة تدعو المواطنين إلى الانخراط في تحركات افتراضية للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن قرار إلغاء الحجر الصحي الإجبارى.