عمرو أديب: بعد كلام الإثيوبيين النهاردة هيبقى في «رد فعل عنيف جدا» من مصر

-كتب - محمد علي هـاشم

- علق الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر ، على الموقف الإثيوبي المتعنت في مفاوضات سد النهضة .

حيث قال أديب : أظن بعد الكلام ده إحنا هنشوف إجراء قوي من مصر ، وتابع : لازم هايبقى في رد فعل عنيف جدا من مصر .

مصر تتوجه لمجلس الأمن

قال سامح شكرى وزير الخارجية المصري، ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر إنه صدر بيان من وزارة الخارجية المصرية يحيط المجتمع الدولي بأن مصر وفقا للمادة 35 تتيح للأعضاء بحث أمور السلم في المنطقة، وذلك نظرا لتعثر المفاوضات مع الجانب الأثيوبي، وطلب مجلس الأمن كافة الأطراف للتفاوض حتى التوصل للاتفاق حول ملئ سد النهضة، وهذه دعوة لكافة الأطراف، مشيرا إلى أن مصر لا تسعى لأي تصعيد، موضحا أنه سيتم التقدم بطلب ضد أثيوبيا في مجلس الأمن.

Advertisements

وأضاف ، أن مصر أكدت مرارا استعدادها للوصول إلى اتفاق، وعلى المجتمع أن يشجع الدول ويطالبها، وأن قرارات مجلس الأمن يجب أن تحترم، وأن خرقها يؤدي إلى تصعيد الإجراءات من المجتمع ضد الدول التي تخرق تلك القرارات، موضحا أن مصر بذلت مجهودا كبيرا في تلك المفاوضات، وقدمت مرونة في المفاوضات.

وأضاف أن السودان قدمت خطابا شرحت فيه موقفها والاعتبارات التي تقوم المفاوضات عليها بالنسبة لها، ومصر طلبت عقد جلسة للمجلس لتداول الأمر، لتفادي تصعيد الموقف بشكل يؤدي إلى التأثير على المجتمع الإقليمي والدولي.