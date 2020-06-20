"تنسيقية الأحزاب" تسلم مديرية الصحة بمحافظة أسوان مستلزمات طبية.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة حزب النور وحزب إرادة جيل، الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، وبحضور كل الدكتور محمود عبدالعزيز مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بأسوان، وقاموا بتسليم مجموعة من المستلزمات الطبية والتي اشتملت على:

2300 كمامة طبية، 96 علبة جوانتي طبي، 200 جوان طبي استعمال مرة واحدة، 30 فيس شيلد بخمس غيارات، 100 عبوة چل كحول 500 مل، 240 ترمومتر زئبق، 60 منشور إرشادي، 3 لتر كحول سائل، 2 ترمومتر ديچيتال.

يأتى ذلك في إطار نشاط مبادرة الوعي أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات.

Advertisements

ومن المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقديم الدعم لأهالينا في المحافظة وللمستشفيات وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.