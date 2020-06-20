النائب علاء والى: الرئيس السيسى أنقذ المنطقة عندما انحاز للشعب فى 30 يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أنقذ المنطقة العربية بأكملها من مصير مُظلم عندما انحاز إلى إرادة الشعب المصرى ومطالبه العادلة التى نادى بها منذ 7 سنوات عندما خرج فى جميع الشوارع والميادين العامة بكافة أنحاء الجمهورية فى 30 يونيو 2013 للمطالبة بعزل محمد مرسى من السلطة.
وأوضح والى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان وقتها القائد العام للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنه كان حريصا على كل الحرص على قوة وتماسك الدولة المصرية ومؤسساتها، وأنه لم يكن يسعى يوما إلى إحداث أى خلل فى العلاقة بين مؤسسات الدولة، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية هى التى سعت إلى ذلك وسعت إلى الهيمنة على كافة المؤسسات الحيوية لتنفيذ مُخططها الخبيث المدعوم من قوى مُعادية لمصر لتفكيكها.
وأشار المهندس علاء والى إلى أن انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو أنقذ المنطقة العربية كلها من مصير مُظلم، قائلا: "على الرغم من كل التحديات والمخاطر التى تُحيط بالمنطقة العربية إلى أن صمود الدولة المصرية وتعزيز قُدراتها العسكرية والسياسية والدبلوماسية كان له أثرا بالغا فى صمود دول عربية فى مواجهة قوى الإرهاب المدعومة من دول معادية لمصر والمنطقةى وتسعى للهيمنة على مُقدرات وثروات شعوبها".
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