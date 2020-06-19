بؤرة لالة ميمونة.. “الداخلية” تشدد القيود ببعض جماعات العرائش ووزان والقنيطرة

بعد تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات بكورونا، اليوم الجمعة، والتي بلغت 539 حالة، منها 457 حلة مرتبطة ببؤرة لالة ميمونة بنواحي القنيطرة، قالت وزارة الداخلية، إنه تقرر، ابتداء من اليوم، تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ببعض الجماعات بأقاليم العرائش، وزان والقنيطرة.

وتحدث بلاغ للوزارة، عن ظهور بؤر وبائية جديدة ببعض الوحدات الإنتاجية، المختصة في تعليب وتلفيف الفواكه الحمراء.

وقال البلاغ، إنه “بالنظر لما تستدعيه الضرورة الصحية، ودعما للجهود المبذولة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية، فسيتم العمل على إغلاق المنافذ المؤدية لهذه الجماعات، وتشديد المراقبة، من أجل عدم مغادرة الأشخاص المتواجدين بها لمحلات سكناهم، إلا للضرورة القصوى، مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية الضرورية”.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت عصر اليوم الجمعة، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث تم تسجيل 539 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، منها 457 حالة مرتبطة ببؤرة لالة ميمونة، المتعلقة بمعامل الفراولة.