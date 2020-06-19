ابتداء من الأربعاء.. الخروج دون رخصة وإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل والحدائق في كل العمالات والأقاليم باستثناء 4

ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، عند منتصف الليل، سيتم تصنيف جميع العمالات والأقاليم ضمن منطقة التخفيف رقم 1، باستثناء أربع عمالات وأقاليم، هي، طنجة أصيلة، مراكش، العرائش والقنيطرة.

وكانت وزارتي الصحة والداخلية، حددت في بلاغ سابق، شروط تخفيف قيود الحجر الصحي في المنطقة 1 التي ستعرف تخفيفا ضمنيا، بسبب تراجع تسجيل إصابات فيروس كورونا المستجد فيها.

وقال بلاغ الوزارتين الذي صدر الأسبوع الماضي، إن الخروج في هذه الأقاليم والعمالات التابعة للمنطقة 1، سيكون دون حاجة لرخصة نقل استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، مع استئناف النقل العمومي الحضري، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية.

أيضا ستكون عملية التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)، مع إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية.

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عملية تخفيف الحجر الصحي ستشمل إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …)؛ واستئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…)؛ والإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية، (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ،…).

يذكر أنه تقرر الليلة، المرور إلى المرحلة الثانية من مخطط التخفيف، مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية في المملكة.

وقال بلاغ لوزارتي الداخلية والصحة، إن هذه القرارات تأتي بناء على خلاصات التتبع اليومي لتنزيل المرحلة الأولى من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”، وبعد إجراء “لجان اليقظة والتتبع” المعنية لتقييم دقيق للإجراءات الواجب تنفيذها والشروط والمعايير الصحية اللازم توفرها.