اعتقال مغربي بالجزيرة الخضراء قادم من طنجة بحوزته 53 كلغ من المخدرات

اعتقلت المصالح الأمنية الاسبانية بالجزيرة الخضراء، مواطنا مغربيا، بتهمة ارتكابه جريمة ضد الصحة العامة، بعدما ضطبت بحوزته 53 كيلوغراما من مخدر الحشيش، وفق ما كشفته وكالة الأنباء الاسبانية، المعروفة اختصارا بـ”إيفي”.

وشدد المصدر ذاته، على كون الشكوك التي حامت حول السائق المغربي، بسبب حالة العصبية التي كان عليها، وتناقضات في أجوبته على أسئلة أفراد الحرس المدني، أفضت إلى اكتشاف المخدرات، عقب قدومه من ميناء طنجة المتوسط.

وأوضح المصدر ذاته، أن الفحص الدقيق للسيارة، قاد إلى اكتشاف مساحات مجهزة لنقل الحشيش، داخل اسطوانا الفرامل، مبرزا في السياق ذاته أن الوكلاء شرعوا في فحص شامل للعربة، ترتب عنه اكتشافهم لمكان تواجد الحشيش.

وحدد المصدر نفسه، قيمة الحشيش المكتشف في 53.900 كيلو غرام بقيمة سوقية تناهز 100 مليون سنتيم.