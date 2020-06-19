قالت وزارتا الداخلية والصحة، إن تقرر ابتداء من 24 يونيو، الأربعاء المقبل، عند منتصف الليل، إعادة تصنيف جميع العمالات والأقاليم ضمن منطقة التخفيف رقم 1، باستثناء أربع عمالات وأقاليم.
وأفاد البلاغ، بأن العمالات والأقاليم التي ستظل في المنطقة رقم 2، هي، طنجة أصيلة، مراكش، العرائش والقنيطرة.
وأوضح البلاغ، أنه تقرر المرور إلى المرحلة الثانية من مخطط التخفيف، مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية في المملكة.
كما تقرر المرور إلى المرحلة الثانية من مخطط التخفيف، مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية في المملكة.
وقال البلاغ، إن هذه القرارات تأتي بناء على خلاصات التتبع اليومي لتنزيل المرحلة الأولى من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”، وبعد إجراء “لجان اليقظة والتتبع” المعنية لتقييم دقيق للإجراءات الواجب تنفيذها والشروط والمعايير الصحية اللازم توفرها.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل… باستثناء طنجة ومراكش والعرائش والقنيطرة.. السلطات تعلن دخول جميع عمالات وأقاليم المملكة ضمن المنطقة 1 ابتداء من هذا التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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