حجز 2,3 طنا من الشيرا في ضيعة فلاحية بنواحي فاس وتوقيف شخصين

قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أمس الخميس، بتوقيف شخصين لتورطهما المفترض في تجارة الشيرا.

ومكنت العملية التي تمت على أساس معلومات دقيقة قدمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب، من حجز 2,3 طن من الشيرا، داخل ضيعة فلاحية بمنطقة “المهاية”، واعتقال الحارس وشخص ثان، يشتبه في أنه المتورط الرئيس في هذه العملية، والذي كان يحوز مبلغا ماليا هاما متأتيا من هذا النشاط الاجرامي.

وقال خالد العلوي العبدلاوي، عميد الشرطة، رئيس خلية التواصل بولاية الأمن بفاس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن العملية تندرج ضمن الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مكافحة جميع أشكال الجريمة، ومنها الاتجار في المخدرات.

وأضاف أن المعنيين اعتقلا بتهمة الاتجار في المخدرات بفضل معلومات مفصلة تم التوصل بها من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب مسجلا أن المتهم الأول أوقف في مركز المهاية (10 كلم عن فاس)، بينما تمكنت عناصر أخرى تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس من اعتقال المتهم الرئيسي في فاس على متن سيارة، وحجز هواتف نقالة.

وتم وضع الشخصين الموقوفين في إطار هذه القضية قيد الحراسة النظرية رهن اشارة التحقيق التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة وذلك لتحديد الملابسات والروابط المحتملة لهذه العمليات على الصعيد الوطني والدولي وتوقيف جميع المساهمين والشركاء في هذه الشبكة الاجرامية.