انتقادات ضد كريستيانو: هل انخفض مستواه بسبب تقدمه بالسن؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، تعرض لانتقادات جمة بعد المستوى الذي ظهر عليه خلال مواجهتي ميلان ونابولي في كأس إيطاليا.

ونشر موقع "توتو ميركاتو" تقريرًا عن رونالدو، قال فيه إن كريستيانو لم يعد على مستوى فريق عالمي مثل اليوفي، حيث وضح بشدة تراجع مستواه وقلة تأثيره الهجومي من خلال الكرات المفقودة خلال مباراة نابولي ومن قبلها ميلان.

وأضاف أن تقدم رونالدو في العمر، أسفر عن انخفاض لياقته وفقدان الجودة، وهي مرحلة التراجع في مسيرة أي مهاجم.

وأشار إلى أنه مع عودة كرة القدم الإيطالية ظهر رونالدو بمستوى منخفض، حيث كان أسوأ لاعب في الفريقين خلال مباراتي نابولي وميلان.

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وتابع "رونالدو حاليًا لا يملك إلا اسمه فقط، فلا ينتج لصالح الفريق".

وواصل "مع استعداد يوفنتوس للتخلص من بعض لاعبيه، مثل سامي خضيرة، أدريان رابيو، دانيلو، وبرنارديسكي إذا لم يتحسن في المباريات المقبلة، يجب أن يكون رونالدو كذلك ضمن تلك القائمة وبأي سعر".

وختم "رحيل رونالدو سيكون خبرًا سارًا ليوفنتوس، الذي سيكون قادرًا على الرهان على مهاجمين آخرين أكثر قدرة على الحركة، مثل غابرييل جيسوس، أركاديوس ميلك، كاي هافيرتز، وفران توريس".