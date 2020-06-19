شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الجمعة 19 يونيو 2020 أعلنت الصين ،اليوم الجمعة، عن تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي منها 25 حالة بالعاصمة بكين.

Advertisements وسجلت السلطات الصحية أيضا خمس حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، مقارنة مع ثماني حالات في اليوم السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعلن تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.