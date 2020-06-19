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الصين تعلن تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 19 يونيو 2020

أعلنت الصين ،اليوم الجمعة، عن تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي منها 25 حالة بالعاصمة بكين.

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وسجلت السلطات الصحية أيضا خمس حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، مقارنة مع ثماني حالات في اليوم السابق.

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