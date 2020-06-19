شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تماثل 678 حالة للشفاء من من فيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل

الجمعة 19 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم الجمعة، تماثل 678 حالة للشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30190 حالة.

Advertisements وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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