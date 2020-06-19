شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والان مع التفاصيل

الجمعة 19 يونيو 2020 قالت جامعة الدول العربية ،اليوم الجمعة، "ان مصر طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا".

Advertisements واوضح الامين العام المساعد للجامعة حسام زكي في تصريحات صحفية، بانه يجرى حالياً التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي ،والمتوقع له ان يكون خلال الاسبوع المقبل بعد ان حصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول.

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