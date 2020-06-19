شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: 251 إصابة جديدة و47 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا 251 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، أمس، وهو معدل أقل من المتوسط السابق طيلة الأيام السبعة الماضية البالغ 288 حالة. وأشارت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، إلى أنه سجلت أيضاً 47 حالة وفاة جديدة مقارنة بـ 66 حالة وفاة سُجلت أول أمس، ليصل مجموع الوفيات إلى 561ر34 حالة، في حين بلغ عدد الإصابات المؤكدة 011 .238 حالةً.

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