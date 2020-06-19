شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 486 إصابة جديدة والإجمالي 5572 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، عن تسجيل 486 حالة قائمة جديدة بفيروس كورونا ، منها 270 حالة لعمالة وافدة، و212 حالة لمخالطين لحالات قائمة و4 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 591 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 15287. وأوضحت، فى بيان، أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 174 حالة، منها 36 حالة تحت العناية، في حين أن 5536 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5572 حالة قائمة.

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