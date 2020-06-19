شكرا لقرائتكم خبر عن 197 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الحكومة الموريتانية في مؤتمر صحفي أمس، حول الوضع الوبائي في البلاد أن المصابين الجدد اكتشفوا خلال إجراء 2543 تحليلاً مخبريًا.
وأشارت إلى أنه سجلت 103 حالات شفاء ليصبح العدد الإجمالي 653 شخصًا، كما سجلت خمس وفيات جدد بهذا الوباء ليصل عدد المتوفين إلى 102.
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