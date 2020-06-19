شكرا لقرائتكم خبر عن 197 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت موريتانيا 197 حالة إصابة جديدة مؤكدة في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2621 إصابة.

وذكرت الحكومة الموريتانية في مؤتمر صحفي أمس، حول الوضع الوبائي في البلاد أن المصابين الجدد اكتشفوا خلال إجراء 2543 تحليلاً مخبريًا.

وأشارت إلى أنه سجلت 103 حالات شفاء ليصبح العدد الإجمالي 653 شخصًا، كما سجلت خمس وفيات جدد بهذا الوباء ليصل عدد المتوفين إلى 102.