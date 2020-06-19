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ارتداء الكمامة شرط دخول السينما الأمريكية

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أعلنت مجموعة كبرى من دور السينما الرئيسية في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، بعد موجة احتجاجات عامة ومخاوف صحية، إنها ستطلب من جميع العملاء استخدام أقنعة الوجه (الكمامات) عند إعادة فتح دور السينما الشهر المقبل بعد إغلاقها في بداية تفشي جائحة (كوفيد-19).

ويأتي هذا التحول بعد 24 ساعة من الإعلان الأولي من قبل مجموعة مسارح "إيه أم سي" ، أنه في مناطق من البلاد حيث استخدام قناع الوجه ليس إلزاميا، فإن المسارح توصي فقط العملاء باستخدامها.

وقالت الشركة التي تدير نحو 600 دار سينما في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إن "هذا الاعلان أثار غضبا شديدا وفوريا من عملائنا، ومن الواضح من هذا الرد أننا لم نكن صارمين بما فيه الكفاية في المطالبة باستخدام الأقنعة".

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