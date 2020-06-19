شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 1774 إصابة جديدة و79 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 1774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و79 حالة وفاة جديدة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد بخروج 400 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي اليوم، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 متعافٍ.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 52211 حالةً من ضمنهم 13928 حالةً شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2017 حالة