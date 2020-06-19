التعادل الايجابي يحسم قمة توتنهام ومانشستر يونايتد في البريميرليج

رياضة 2020-06-19 | 23:07 0 مشاهدة نجا فريق مانشستر يونايتد من فخ الهزيمة أمام توتنهام في المواجهة التي جمعت الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1. وحل الريد ديفلز ضيوفًا على السبيرز، في الجولة 30 للدوري الإنجليزي الممتاز. وتقدم ستيفن بريجوين بهدف لتوتنهام في الدقيقة 27 من الشوط الأول. Advertisements وشهدت المباراة عودة الفرنسي بول بوجبا الذي شارك كبديل، بعد غياب منذ يناير الماضي بسبب الإصابة.



بوجبا تمكن من منح فريقه ركلة جزاء، سجلها برونو فيرنانديز في الدقيقة 81. بوجبا تمكن من منح فريقه ركلة جزاء، سجلها برونو فيرنانديز في الدقيقة 81. انتهت المباراة بتعادل إيجابي بهدف لمثله، وأصبح رصيد مانشستر يونايتد، 46 نقطة في المركز الخامس. وتوتنهام أصبح لديه 42 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب البريميرليج.



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