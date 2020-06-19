53 اصابة جديدة بكورونا في صلاح الدين

اعلنت خلية الازمة في صلاح الدين، الجمعة، عن تسجيل 53 اصابة جديدة بكورونا في المحافظة. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل 53 اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة". واضافت الخلية ان "الاصابات موزعة بالشكل التالي: الدجيل 14 الشرقاط 3 الطوز 4 Advertisements بلد 4 سامراء 20 مستشفى صلاح الدين 5 مستشفى الامام المهدي 3

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