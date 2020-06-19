الواتساب يقوم باصلاح خلل اختفاء ميزة آخر ظهور

اكد مركز الاعلام الامني، الجمعة، ان تطبيق الواتساب قام باصلاح خلل اعدادات الخصوصية واختفاء ميزة آخر ظهور. يذكر ان ميزة آخر ظهور اختفت اليوم من تطبيق الواتساب، الامر الذي اعتقد مستخدمو التطبيق انها ميزة جديدة تمت اضافتها الى الواتساب.



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