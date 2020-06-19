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صور حريق في العشار

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افاد مصدر امني، الجمعة، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع في سوق العشار بالبصرة .

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "بأشراف ميداني مباشر من قبل العميد الكيمياوي تحسين علي ساري مدير الدفاع المدني في البصرة، تمكنت فرق الاطفاء من اخماد حادث حريق اندلع داخل مركز المحافظة /سوق العشار العطارين في اكثر من 20 محل مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال مخصصة لبيع للمفروشات والملابس".

 

واضاف ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع ية خسائر بشرية"، مشيرا الى انه "تم استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق بأسباب اندلاع الحريق".

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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