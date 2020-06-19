المرصد السوري: تركيا أرسلت 14700 مرتزق إلى ليبيا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مواصلة تركيا إرسال "مرتزقتها" من الفصائل السورية الموالية لها، للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب "مليشيات حكومة فايز السراج" في ليبيا.

وتابع المرصد في بيان له، الجمعة، أنه جرى نقل دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة، بالتزامن مع عودة مئات المقاتلين منهم إلى سورية، دون توضيح سبب العودة هل هي طواعية أم سحبا لهم من خلال النظام التركي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن العائدين قد حصلوا على مستحقاتهم المالية بشكل كامل عقب توقف الاشتباكات ما بين حكومة فايز السراج والجيش الليبي.

وكشف المرصد أن أعداد المرتزقة المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفعت إلى نحو 14,700 مرتزق من الجنسية السورية، عاد منهم نحو 2600 إلى سوريا، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1800 مجند.

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وأوضح المرصد أن من ضمن المجموع العام للمجندين، نحو 300 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 14 - والـ 18 غالبيتهم من فرقة "السلطان مراد"، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.

ونبه المرصد إلى أن أكثر من 400 مرتزق اتخذوا من الذهاب إلى ليبيا ذريعة للوصول إلى أوروبا، وقد دخلوا أوروبا بطرق غير شرعية عبر إيطاليا، في إشارة إلى عصابات الإتجار في البشر التي تنشط في المنطقة الغربية الليبية، وكانت تقاتل إلى جانب المرتزقة السوريين ضد الجيش الليبي.

وأعلن المرصد مقتل 14 مرتزقا من حملة الجنسية السورية خلال المعارك إلى جانب مليشيات السراج ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لتبلع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا نحو 417 مقاتل بينهم 30 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالوا يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.