محمد بن زايد يؤكد موقف الإمارات الثابت من دعم السودان

وكالة أنباء الإماراتالسبت 2020/6/20 12:19 ص بتوقيت أبوظبي
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، موقف دولة الإمارات الثابت في دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية المهمة التي تمر بها.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال تلقاه، الجمعة، من رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، عن تمنياته لهذه المرحلة بإنجاز استحقاقاتها بنجاح، وصولا إلى تحقيق تطلعات الشعب إلى التنمية والاستقرار.
وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء السودان وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى مستجدات انتشار "فيروس كورونا" وسبل مواجهته واحتواء آثاره.
وجرى خلاله الاتصال أيضا بحث العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية العمل من أجل تعزيز السلام والأمن الإقليميين، والتعامل مع الخلافات والنزاعات من خلال الحوار والطرق السلمية.
ومن جانبه، شكر رئيس وزراء السودان دولة الإمارات لمساعدتها بلاده في مواجهة "فيروس كورونا" ووقوفها إلى جانبها خلال الظروف التي مرت بها في الفترة الماضية، مؤكدا عمق العلاقات الإماراتية-السودانية والروابط الوثيقة التي تجمع شعبي البلدين.
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