"لعنة فلويد" تهدد ألمانيا بعد مقتل مغربي وغيني برصاص الشرطة

أثار مقتل مغربي وغيني برصاص الشرطة الألمانية موجة غضب، ومخاوف من اندلاع احتجاجات على غرار ما يحدث في أمريكا بعد مقتل "جورج فلويد"، مما دفع السلطات لفتح تحقيقات في الحادثين.



والخميس، نشر مقطع فيديو يظهر وفاة رجل مغربي برصاص الشرطة في مدينة بريمن شمالي ألمانيا.

وفي الفيديو ،الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقعت مواجهة بين المغربي الذي كان يحمل سكينا، وأربعة من عناصر الأمن في فناء أحد المباني، وطلبت الشرطة من الرجل إلقاء السكين، لكنه لم يستجيب.

وعندما استخدم أحد عناصر الشرطة رذاذ الفلفل في محاولة لردع الرجل، اندفع الأخير في اتجاه أحد عناصر الشرطة ليسمع بعدها صوت طلقتين ناريتين ويسقط المغربي أرضاً.



وأعلنت الشرطة، الجمعة، وفاة الرجل المغربي (54 عاما) في أحد مستشفيات المدينة متأثرا بجراحه، وأقرت بصحة مقطع الفيديو، لكنها دعت الناس للكف عن تداوله.

وفيما تحدثت تقارير عن أن الحادث وقع بعدما رفض الرجل إخلاء شقته الواقعة في مجمع سكني في بريمن، أفادت الشرطة بأنها ذهبت للموقع بعد تلقيها بلاغ بوجود رجل "يعاني أزمة نفسية"، في إشارة للضحية المغربي.

ووفق صحيفة "دي فيلت" الألمانية، فتحت الشرطة تحقيقا داخليا في الواقعة، فيما فتح الإدعاء العام تحقيقا آخر في اتهام العناصر بالاستخدام المفرط للقوة والإهمال.

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وقالت الصحيفة ذاتها، إن موقع "تويتر" ضج باتهامات العنصرية والاستخدام المفرط للقوة ضد الشرطة، فيما دافع البعض عن عناصر الشرطة بدعوى أنها اضطرت لاستخدام العنف ضد شخص يهددها بسكين.

اتهامات بالعنصرية

من جانب آخر، لفظ شاب من غينيا، أنفاسه الأخيرة، في أحد المستشفيات، الجمعة، إثر إصابته أمس، برصاص شرطي في ساكسونيا السفلى، شمال غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة إن أحد عناصرها أطلق الرصاص على الشاب الغيني (23 عاما) الخميس، بعدما هدد عدة أشخاص في عيادة طبيب، وهاجم ضباط الشرطة بسكين بعد استدعائهم للمكان.

وأضافت الشرطة، أن الشاب معروف للشرطة بسبب سجله مع الجرائم العنيفة.

وبدوره، تحدث وزير الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس عن الواقعة، قائلا "أقول مع كل التحفظات: كان هناك استخدام للأسلحة النارية، لأن الرجل هدد الشرطة بسكين".

ورغم ذلك، فتح الادعاء العام تحقيقا ضد عنصر الشرطة الذي أطلق الرصاص على الشاب الغيني، لاتهامه بـ"الاهمال"، والاستخدام المفرط للقوة، فيما اتهم مغردون على تويتر الشرطة بـ"العنصرية"، و"العنف غير المتناسب"، وفق الصحيفة ذاتها.

وبحسب "دي فيلت" فإن اللائحة الداخلية للشرطة الألمانية تمنع بوضوح الشرطة من إطلاق النار بغرض القتل، أو في مناطق قاتلة، وتنص فقط على إطلاق النار على الساقين لردع المجرمين.

وكان جورج فلويد توفي على يد أحد عناصر الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية يوم 25 مايو، وبسبب وفاته، اندلعت احتجاجات وأعمال شغب في عدة مدن في الولايات المتحدة.