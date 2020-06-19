اخبار العالم

اليابان ترفع القيود المفروضة على السفر الداخلي

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان ترفع القيود المفروضة على السفر الداخلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020

اليابان ترفع القيود المفروضة على السفر الداخلي

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اليابان ،اليوم الجمعة ،رفع القيود التي كانت قد فرضتها على السفر الداخلي في إطار مساعيها للحد من انتشار المستجد (كوفيد-19) والمساعدة في إنهاض الاقتصاد اثر الركود الذي خلفته جائحة كورونا.

 

Advertisements

 

وحث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الناس على الخروج لمشاهدة الطبيعة أو حضور الحفلات الموسيقية وغيرها من الفعاليات والأنشطة مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي..مشدداً على ضرورة الانخراط في النشاط الاجتماعي والاقتصادي للتغلب على الآثار الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا.

 

وستسمح اليابان بتجمع ما يصل إلى ألف فرد في مناسبات سواء في أماكن مغلقة أو مفتوحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان ترفع القيود المفروضة على السفر الداخلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا