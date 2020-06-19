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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان ترفع القيود المفروضة على السفر الداخلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت اليابان ،اليوم الجمعة ،رفع القيود التي كانت قد فرضتها على السفر الداخلي في إطار مساعيها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمساعدة في إنهاض الاقتصاد اثر الركود الذي خلفته جائحة كورونا.
وحث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الناس على الخروج لمشاهدة الطبيعة أو حضور الحفلات الموسيقية وغيرها من الفعاليات والأنشطة مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي..مشدداً على ضرورة الانخراط في النشاط الاجتماعي والاقتصادي للتغلب على الآثار الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا.
وستسمح اليابان بتجمع ما يصل إلى ألف فرد في مناسبات سواء في أماكن مغلقة أو مفتوحة.
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