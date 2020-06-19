شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعلن تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الصين ،اليوم الجمعة، عن تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي منها 25 حالة بالعاصمة بكين.



وسجلت السلطات الصحية أيضا خمس حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، مقارنة مع ثماني حالات في اليوم السابق.

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