مكالمة بين محمد السادس وولي عهد أبو ظبي تفند مزاعم توتر علاقات المغرب والإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الديوان الملكي المغربي عن اتصال هاتفي أجراه عاهل البلاد الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يفند مزاعم عن فتور في العلاقات بين أبوظبي والرباط.



وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية: إن الشيخ محمد بن زايد ”أعرب للملك عن تمنياته له بالشفاء العاجل، إثر عملية جراحية أجريت له“.

بدوره، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”هنأت أخي الملك محمد السادس خلال اتصال هاتفي بنجاح العملية الجراحية التي أجراها.. ونقلت إليه تحيات رئيس الدولة وتمنياته له الشفاء“.

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وأضاف ولي عهد أبوظبي: ”نسأل الله تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والسعادة والعمر المديد .. وللمملكة المغربية وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار“.

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وكانت صحف محلية قد زعمت أن وكالة الأنباء المغربية ”تفادت قبل أيام نشر برقيات تهانٍ“ تلقاها القصر الملكي من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي خضع لها الملك، إلا أن نشر وكالة الأنباء الرسمية لمضامين الاتصال الذي جرى اليوم يفند تلك المزاعم.

وأجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأحد 14 يونيو الجاري، عملية جراحية ناجحة في القلب؛ من أجل إزالة اضطراب على مستوى الإيقاع الأذيني.