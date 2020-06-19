الصحة العالمية: العالم دخل مرحلة جديدة وخطيرة من الوباء

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جنيف: حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من أن العالم دخل "مرحلة خطيرة" من جائحة كوفيد-19، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل.

وأعلن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي افتراضي "دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة. الكثير من الناس بالتأكيد تعبوا من البقاء في بيوتهم. الدول ترغب في إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها"، مضيفاً "لكن الفيروس يواصل التفشي سريعاً، ويبقى مميتاً، ولا يزال غالبية الناس عرضة له".

وأشار إلى أن المنظمة أحصت الخميس 150 ألف إصابة جديدة وهو العدد الأعلى للإصابات خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء.

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وقد سُجل ما يقرب من نصف هذه الحالات في القارة الأميركية فيما يتقدم الوباء أيضًا في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

وقال تيدروس "ندعو جميع البلدان وجميع الناس إلى توخي اليقظة. استمروا في الحفاظ على التباعد بينكم، ولازموا منزلكم إذا شعرتم بالمرض، واستمروا في تغطية أنفكم وفمكم عند السعال، وضعوا قناعاً عند اللزوم، واستمروا في غسل أيديكم".

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