شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تتابع حالة مصاب بفيروس كورونا فى الشركة القومية للتوزيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الشركة القومية للتوزيع، خلال اتصال هاتفى بلاغا عن إصابة أحد العاملين بها بفيروس كورونا، وهو ممدوح عبد الرازق دياب، حيث إنه كان مخالطا لوالدته التى توفاها الله الأسبوع الماضى، وكان يتلقى العلاج بالمنزل ولما ساءت حالته وارتفعت حرارته خضع للتنفس بأسطوانة أكسحين.

وقد قامت لجنة إدارة الأزمة بمحاولة التواصل مع وزارة الصحة لحجز سرير فى الرعاية، ولكن باءت محاولتها بالفشل ولم تستطع وقمنا بابلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بالحالة الحرجة لتوفير سرير فى أحد المستشفيات المتعاقد معها.

وفى استحابة سريعة من الهيئة الوطنية قامت الهيئة بالتواصل مع مستشفى المقاولين العرب وتحويل المريض فورا، ونثمن دور الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى الكبير كرم جبر ونشكر الجهود المبذولة.



