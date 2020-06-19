شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يتحد ضد قطر لسحب مونديال 2022.. هذه الدولة الأكثر حظا فى استضافته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير، أعدته مؤسسة ماعت، عن المطالبات العالمية بسحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر، لما تشوبه من تهم فساد عديدة، والطرق غير المشروعة التى تمت بها اختيار الدوحة لتنظيم تلك البطولة.

وأضاف التقرير أن بلارتر تراجع عن دعم قطر، ورشح 4 دول أخرى لتستضيف البطولة، إضافة إلى أن وزارة العدل الأمريكية اتهمت قطر بالرشوة للحصول على تنظيم المونديال، لافتا التقرير أن الدوحة أصبحت مهددة بفقدان مونديال 2022، وأن إنجلترا المرشحة الأولى للتنظيم.

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