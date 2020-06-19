تخصيص 100 سيارة إسعاف لامتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت هيئة الإسعاف في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تخصيص 100 سيارة مجهزة، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدن المحافظة، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد الدكتور أحمد الجنزوري، مدير هيئة الإسعاف في كفر الشيخ ، في بيان اليوم، أن السيارات المخصصة لامتحانات الثانوية العامة، ستكون في حالة استنفار خارجي على الطرق، طوال أيام الامتحانات، من خلال تمركز السيارات في الأماكن المحددة، وعلى الطريق الدولي الساحلى.

وأضاف البيان، أنه جرى تكليف مشرفين اثنين لكل قطاع، للعمل الميداني على مدار الـ24 ساعة للمتابعة، والإشراف على تسليم وتسلم السيارات في المواعيد المحددة.

وفي السياق، قرر الدكتور أحمد فرج قاسم، مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة، تشكيل لجنة متابعة، تضم مديري المناطق بالفرع ومديري عيادات الصحة المدرسية، مهمتها التأكد من صلاحية أجهزة الضغط بالمدارس، والمرور الدائم على اللجان، ومتابعة سير العمل بها، وتسليم الواقيات الطبية للفرق المشاركة، وتسليم بيان حالات الاشتباه بكورونا، وبيان الحالات المحالة للمستشفيات فور انتهاء الامتحان.