محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، 4 رحلات طيران اسثتنائية، على متنهم 562 مصريًا من العالقين بالإمارات وإيطاليا وألمانيا وتركيا، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر في المطار، إن 4 رحلات لشركة مصر للطيران، وصلت إلى المطار، الأولى قادمة من ميلانو على متنها 88 مصريًا، والثانية من أبو ظبي على متنها 245 مصريًا، والثالثة من فرانكفورت وعلى متنها 87 مصريًا، والرحلة الرابعة قادمة من إسطنبول على متنها 142 مصريًا، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.
كانت هذه تفاصيل خبر المطار يستقبل 4 رحلات استثنائية من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.