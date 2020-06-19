بكواشف حرارة وأطباء.. صحة كفر الشيخ تستعد لامتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، انتهاء المديرية من استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة، المقرر عقدها الأحد المقبل، وتفعيل الإجراءات الاحترازية، والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وكيل الوزارة، في بيان اليوم، أن خطة المديرية تتضمن تخصيص أطباء وزائرات صحيات باللجان، وتوفير المواد المطهرة والمعقمة وكواشف rapid test لقياس درجة حرارة الطلاب والمدرسين قبل دخول اللجان، وتوفير كافة الرعاية الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية على أكمل وجه.

وقالت سلام، إن حالة الطوارئ معلنة طوال أيام امتحانات الثانوية العامة، وهناك تواصل مستمر مع غرفة عمليات الصحة والمحافظة، لمتابعة الموقف أولًا بأول منذ بدء الامتحانات وحتى نهايتها.

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