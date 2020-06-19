بالصور.. سكرتير عام مساعد أسوان يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بإدفو

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

تفقد العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، يرافقه مدير ووكيل الإدارة التعليمية بإدفو ومدير التعليم الثانوي، لجان امتحانات الثانوية العامة لمراجعة الاستعدادات النهائية للامتحانات.

وقال مدير إدارة إدفو التعليمية، إنه جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية باللجان، وتركيب بوابات تعقيم إلكترونية بـ 13 لجنة، بالإضافة إلى مركز التوزيع الرئيسي بمجمع اللغات.