محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:
تفقد العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، يرافقه مدير ووكيل الإدارة التعليمية بإدفو ومدير التعليم الثانوي، لجان امتحانات الثانوية العامة لمراجعة الاستعدادات النهائية للامتحانات.
وقال مدير إدارة إدفو التعليمية، إنه جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية باللجان، وتركيب بوابات تعقيم إلكترونية بـ 13 لجنة، بالإضافة إلى مركز التوزيع الرئيسي بمجمع اللغات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. سكرتير عام مساعد أسوان يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بإدفو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.