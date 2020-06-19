أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، أن بلاده ستمضي قدمًا وستبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقاً للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال الوزير الإثيوبي لوكالة "أسوشيتدبرس" اليوم الجمعة: "ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وسنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار القادم".
وأضاف: "نعمل جاهدين من أجل التوصلإلى صفقة، ولكن سنمضي في جدولنا مهما كانت النتيجة. إذا انتظرنا مباركة الآخرين، سيظل السد خاملا لسنوات، وهو ما لن نسمح بأن يحدث. نود أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان استخدام مواردها المائية لتطويرها" مشيرًا إلى أن إثيوبيا تتحمل تكلفة بناء السد بنفسها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإثيوبي: ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء بملء سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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