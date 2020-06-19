وزير الخارجية الإيراني : فرنسا وألمانيا وبريطانيا توابع لترامب ونتنياهو

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بخدمة الولايات المتحدة وإسرائيل بصياغة قرار نووي يتعارض مع مصالح طهران وفقا لموقع روسيا اليوم. وقال ظريف: "خلف الواجهة، الدول الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) توابع (للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو... وليست في وضع يسمح لها بتقديم النصح لإيران". بتقديم النصح لإيران". وقال دبلوماسيون إن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة طالب إيران اليوم الجمعة بالكف عن منع مفتشي الوكالة من دخول موقعين قديمين والتعاون بشكل كامل مع الوكالة.

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