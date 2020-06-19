أعلن الإعلامي الشاعر السعودي حمود الفايز ، عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إصابة والده واثنين من أفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".
ونشر حمود قائلا:" دعاؤكم لوالدي الذي يرقد حاليا في المستشفى العسكري لليوم الثاني بسبب إصابته بفيروس كورونا".
وتابع:" قبل قليل أكدوا لنا إصابته بالفيروس وكانت النتيجة إيجابية واثنين من أفراد أسرتي بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين".
وتفاعل عدد من الإعلاميين والمسؤولين ومتابعين الإعلاميالسعودي حمود الفايز مع ذلك المنشور، وقال نشطاء ، الله يشفي والدك وأفراد أسرتك ويحفظهم ألف لا باس عليهم يا حمود بإذن الله ستراهم جميعا سالمين.
وتوجه مغردون بالدعاء لهم بالشفاء قائلين" لا بأس عليه يا حمود وألف سلامة عليهم جميعا وأجر وعافية، ربنا يشفيهم ويلبسهم لباس الصحة والعافية ويقر عينك بسلامتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر حمود الفايز يعلن إصابة والده بكورونا.. ونشطاء: ربنا يشفيهم من هذا الوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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