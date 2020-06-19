الصحة المالية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والإجمالي يصل 1923 حالة

أعلنت وزارة الصحة المالية، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ ظهور أول حالة في مارس الماضي بالبلاد وحتى الأن إلى ألف و923 إصابة مؤكدة.
عن بيان لوزارة الصحة المالية - أنه وبعد إجراء 177 فحصا، تم تسجيل 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتم تعافي 25 مصابا، ليصل إجمالي المتعافين إلى ألف و217 شخصا، ويوجد 624 حالة من المصابين في المشافي، ووصل عدد الوفيات 108 أشخاص منذ مارس الماضي تاريخ أول ظهور للفيروس في مالي.
وذكرت الإذاعة المالية، اليوم الجمعة، نقلا
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