إيطاليا.. تحذير من "مؤشرات منذرة" بشأن كورونا

حذرت السلطات الصحية الإيطالية، الجمعة، من ظهور "مؤشرات منذرة" بشأن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، لا سيما في روما، مشيرةً إلى أن انتقال الفيروس "لا يزال قويًا"، داعية الناس إلى توخي الحذر، وفقًا لسكاي نيوز.

وقال المعهد العالي للصحة في إيطاليا، في تقريره الأخير للأسبوع الممتد بين 8 و14 يونيو، إنه

"في بعض المناطق، أمكن ملاحظة مواصلة تسجيل عدد مرتفع من الإصابات بـكوفيد-19".

وأضاف أنه رغم "إيجابية الوضع بشكل شامل"، فقد لاحظ المعهد "بعض المؤشرات المنذرة المرتبطة بانتقال العدوى".

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وكانت دراسة حديثة قد كشفت مفاجأة بشأن توقيت وجود فيروس كورونا في إيطاليا، حيث تسبب

الوباء بمقتل أكثر من 34 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 238 ألفا آخرين.

وقالت الدراسة التي أجراها المعهد الإيطالي العالي للصحة، إن فيروس كورونا كان موجودا في مياه الصرف الصحي في مدينتي ميلانو وتورينو في شمال إيطاليا منذ ديسمبر 2019.

وهذا يعني أن الفيروس كان موجودا في إيطاليا قبل شهرين على الأقل من الإعلان رسميا عن أول إصابة بالمرض في البلاد، في فبراير الماضي بمدينة كودونيو الصغيرة قرب ميلانو.